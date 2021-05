Bachar el-Assad vote sous les récriminations des Occidentaux

La Syrie organise, ce 26 mai 2021, une élection présidentielle sur son territoire et dans toutes ses ambassades. Les États-Unis et leurs alliés ont qualifié cette élection, comme la précédente, de « ni libre, ni juste ». Ils étaient persuadés que les Syriens réfugiés à l'extérieur (principalement au Liban et en Jordanie) étaient opposés à la République (dite « régime de Bachar »). Ils avaient donc exigé que des bureaux de vote soient ouverts à l'étranger. Ceux-ci ont pu voter dès vendredi, sauf en Jordanie où (...)



