Le Conseil européen sur l'affaire Pratassevitch

Le Conseil européen condamne fermement l'atterrissage forcé du vol Ryanair à Minsk, en Biélorussie, le 23 mai 2021, au préjudice de la sécurité aérienne, ainsi que la détention par les autorités biélorusses du journaliste Raman Pratassevitch et de Sofia Sapega. Le Conseil européen : exige que Raman Pratassevitch et Sofia Sapega soient immédiatement libérés, et que leur liberté de circulation soit garantie ; demande à l'Organisation de l'aviation civile internationale d'enquêter d'urgence sur cet (...)



