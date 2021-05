Il n'y aura plus d'électricité au Liban à partir du 22 juin.

La société publique Électricité du Liban (EDL) a commencé à baisser sa production (six heures par jour actuellement). Elle a annoncé que, faute de moyens, elle cessera toute activité au plus tard le 22 juin 2021. Vendredi 14 mai 2021, les bateaux-centrales turcs de Zouk et Jiyé ont cessé leur travail. Ils n'avaient pas été payés depuis 18 mois et le procureur de Beyrouth les avait immobilisé dans le cadre d'une enquête pour corruption. EDL doit déjà 180 millions de dollars à la société turque (...)



