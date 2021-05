Israël assume ses destructions de médias

Le gouvernement israélien a justifié le bombardement de l'immeuble hébergeant la chaîne de télévision Al-Aqsa par le fait que celle-ci appartient au Hamas, classé organisation terroriste. Il a justifié le bombardement de l'immeuble de bureaux abritant les studios de la chaîne quatarie Al-Jazeera et de l'agence de presse états-unienne Associated Press (AP) an assurant qu'il était aussi le siège du renseignement militaire du Hamas. Lorsque AP a déclaré qu'il n'en avait pas connaissance, le gouvernement (...)



Lire l'article complet