Les USA pourraient perdre la prochaine guerre (chef d'état-major de l'air US)

La Commission budgétaire de la Chambre des représentants (House Committee on Appropriations) a auditionné le 7 mai 2021 le chef d'état-major de l'armée de l'Air, le général Charles Q. Brown (qui pourrait devenir le prochain président du Comité des chefs d'état-major en remplacement du général Mark Milley). Brown a expliqué que l'armée de l'Air US avait progressivement perdu son avance technologique. Il a notamment souligne que les systèmes d'ISR (Renseignement, Surveillance et Reconnaissance) n'avaient pas (...)



