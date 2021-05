Christopher Steele a remis un nouveau dossier Trump à la Maison-Blanche

Christopher Steele, ancien chef du bureau du MI6 à Moscou (2006-09) et actuel directeur d'Orbis Business Intelligence, a remis un second dossier sur Donald Trump à la Maison-Blanche. Son premier dossier [1], remis au FBI, avait provoqué l'ouverture de l'enquête du procureur Robert Mueller (identifié comme collaborateur de la CIA lors de l'attentat de Lockerbie en 1988) sur le Russiagate ; enquête qui —malgré des moyens considérables— s'était terminée en fiasco. Ce second dossier reprend l'allégation (...)



