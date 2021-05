Les électeurs US veulent légiférer contre Facebook et Twitter

Selon un sondage de l'institut Rasmussen Reports, 59 % des électeurs états-uniens considèrent que la manière dont Facebook et Twitter relayent les informations est biaisée. Cette position est moins marquée chez les utilisateurs de ces réseaux sociaux qui sont jeunes et éduqués. Lors de questions séparées, Rasmussen Reports a constaté que la majorité des électeurs états-uniens désapprouvait la censure du compte président Trump et la reproduction de ses messages. Elle se prononçait nettement pour mettre fin (...)



