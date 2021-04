La Turquie d'aujourd'hui, un problème mondial, par Savvas Kalèndéridès

par Savvas Kalèndéridès

La Turquie a une nouvelle fois échappé aux conséquences de ses actes, cette fois au Haut-Karabagh. Elle est probablement aujourd'hui dans la ligne de mire du Pentagone qui souhaite la détruire comme tous les autres États du Moyen-Orient élargi. C'est bien là le problème : elle risque d'être mise à feu et à sang pour poursuivre la « guerre sans fin » et non pas pour vaincre son idéologie raciste. Il ne faut pas se tromper d'adversaire : l'ennemi ce n'est ni le fantasque Erdogan, ni son pays la Turquie et son allié l'Azerbaïdjan, c'est l'idéologie suprémaciste et raciste du loup des steppes.



Lire l'article complet