La lutte contre les attaques informatiques criminelles

Lorsqu'ils traitent des attaques informatique, les médias ne donnent pas une image du champ de bataille, uniquement de telle ou telle attaque. Ils mélangent les opérations criminelles et celles dirigées par des États contre d'autres. Et, dans ce dernier cas, ils ne rendent compte que des attaques contre leurs pays et alliés, jamais de celles menées depuis leur camp. Selon une étude basée sur les données de Webster (USA), Ruixing (Chine), Comodo Security Solutions (USA) et NTT Security (Japon), en (...)



