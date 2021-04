Déclaration d'Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi sur le Tchad

La France et la République démocratique du Congo condamnent fermement la répression des manifestations au Tchad et demandent la cessation de toutes les formes de violences. Elles rappellent leur soutien à un processus de transition inclusif, ouvert à toutes les forces politiques tchadiennes, conduit par un gouvernement civil d'union nationale et devant mener le pays à des élections dans un délai de 18 mois. Elles expriment leur soutien aux efforts d'accompagnement engagés par l'Union africaine et (...)



