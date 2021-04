La Turquie pourrait être à nouveau dans la ligne de mire du Pentagone

Le 26 avril 2021, la police et la justice turques ont arrêté 532 personnes accusées de liens avec l'organisation de Fetullah Gülen. Cet ancien allié du président Erdoğan aurait organisé —avec l'aide de la CIA— une tentative d'assassinat du président qui à tournée en coup d'État improvisé, en 2016. Il est aujourd'hui réfugié aux États-Unis. Environ 80 000 citoyens ont été emprisonnées depuis les événements de 2016 et sont toujours en attente de jugement, tandis que plus de 150 000 fonctionnaires ont été limogés. (...)



