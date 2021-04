Afghanistan, le plan US pour une nouvelle catastrophe, par Manlio Dinucci

Le président Biden a annoncé le retrait des troupes US d'Afghanistan, officiellement contre l'avis de ses généraux. En réalité, moins du cinquième des forces US sur place seront retirées, tandis que des bases nouvelles seront installées tout autour du pays. Au total, le dispositif militaire destiné à contrôler le pays sera donc amplifié. Quand aux troupes qui quitteront l'Afghanistan, elles ne rentreront pas chez elles, mais seront redéployées en Syrie et en Iraq.



