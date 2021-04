Réaction turque à la reconnaissance US du génocide arménien, par Mevlüt Çavuşoğlu

par Mevlüt Çavuşoğlu

Nous rejetons et dénonçons dans les termes les plus forts la déclaration du président des États-Unis concernant les événements de 1915 faite sous la pression des cercles arméniens radicaux et des groupes anti-turcs le 24 avril. Il est clair que ladite déclaration n'a pas de fondement scientifique et juridique et qu'elle n'est étayée par aucune preuve. En ce qui concerne les événements de 1915, aucune des conditions requises pour l'emploi du terme « génocide » strictement défini dans le droit international (...)



Lire l'article complet