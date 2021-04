Les 12 méga-donateurs de la politique US

Douze donateurs US ont dépensé 3,4 milliards de dollars pour financer la vie politique états-unienne depuis 2009, selon Issue One. Ils ont donc payé un treizième de la totalité de l'argent investi dans la « démocratie » états-unienne. Il s'agit de : Michael Bloomberg Bloomberg $1.4 billion Tom Steyer & Kat Taylor Farallon Capital LLC $653 million Sheldon & Miriam Adelson The Venetian Las Vegas Casino $523 million Richard & Elizabeth Uihlein Uline Shipping Supply $138 million Ken (...)



Lire l'article complet