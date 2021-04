Des intérêts israéliens, états-uniens et turcs attaqués à Erbil

À Erbil, capitale de la région du Kurdistan iraquien, les bureaux du Mossad israélien, puis une base militaire US et enfin une autre base militaire turque cette fois, ont été successivement attaqués, les 13, 14 et 15 avril 2021. Pour la première fois, ces attaques n'ont pas été perpétrées avec des missiles sol-sol, mais avec des drones. La presse locale relie la première attaque aux affrontements israélo-iraniens et les deux dernières attaques à un groupe inconnu dénommé « Les Gardiens du sang » (...)



