Réunion des principaux alliés sur l'Ukraine

Le secrétaire d'État Antony J. Blinken a rencontré ses homologues de France, d'Allemagne, d'Italie et du Royaume-Uni aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique. Ils ont réaffirmé leur soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et ont salué la retenue de l'Ukraine face aux provocations russes, notamment au renforcement de sa présence militaire, à sa rhétorique incendiaire et à la multiplication des attaques sur la ligne de contact. Ils ont souligné la nécessité pour la Russie de désamorcer (...)



Lire l'article complet