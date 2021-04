Le président Biden annonce le retrait des GIs d'Afghanistan

Le président Biden a annoncé, le 14 avril 2021, le retrait des troupes US d'Afghanistan . Cependant, il ne s'agit pas là de l'application du programme de son prédécesseur (retrait des troupes et arrêt de la « guerre sans fin »). Joe Biden n'a d'ailleurs jamais évoqué l'abandon de la stratégie Rumsfeld/Cebrowski. Selon le secrétaire à la Défense, le général Lloyd Austin, les États-Unis continueront à payer les salaires de l'armée et de la police afghanes et devraient prendre en charge l'équipement de l'armée de (...)



Lire l'article complet