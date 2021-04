Conversation téléphonique entre Joe Biden et Vladimir Poutine

Le président Joseph R. Biden, Jr. s'est entretenu aujourd'hui avec le président russe Vladimir Poutine. Ils ont discuté d'un certain nombre de questions régionales et mondiales, y compris l'intention des États-Unis et de la Russie de poursuivre un dialogue de stabilité stratégique sur une gamme de maîtrise des armements et de nouvelles questions de sécurité, en s'appuyant sur la prorogation du nouveau traité START. Le président Biden a également indiqué clairement que les États-Unis agiraient fermement (...)



