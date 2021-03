Covid-19 : échec de l'approche occidentale, par Thierry Meyssan

par Thierry Meyssan

L'épidémie de Covid-19 touche le monde entier, toutefois sa mortalité varie de 0,0003 % en Chine à 0,016 % aux États-Unis, c'est-à-dire plus de 50 fois plus. Cette différence peut s'expliquer par des particularités génétiques, mais surtout par des différences d'approche médicale. Elle atteste que l'Occident n'est plus le centre de la Raison et de la Science.



Lire l'article complet