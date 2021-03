Conversation téléphonique de Jake Sullivan et Jens Stoltenberg , par Emily Horne

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan s'est entretenu par téléphone aujourd'hui avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et a réaffirmé l'engagement de l'administration Biden envers l'Alliance. Il a exprimé son soutien à l'initiative OTAN 2030 du secrétaire général qui vise à poursuivre le travail d'adaptation de l'Alliance pour faire face aux défis systémiques et transnationaux, notamment les cybermenaces et le changement climatique. M. Sullivan et le secrétaire général ont également (...)



