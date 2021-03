Déclaration des ministres des Affaires étrangères du G7 sur l'Ukraine

Nous, ministres des affaires étrangères de l'Allemagne, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni, ainsi que le Haut représentant de l'Union européenne, condamnons unanimement la poursuite des actions de la Russie visant à compromettre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine. Aujourd'hui, sept ans après l'annexion illégitime et illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol par la Russie, nous (...)



