Al-Qaeda en Syrie : une source « fiable » des médias occidentaux

La presse occidentale a célébré les dix ans de guerre contre la Syrie en répétant à satiété sa lecture des événements. Selon elle, on assiste à une révolte contre la dictature alaouite de « Bachar » (comprendre le président el-Assad). Ce cruel personnage pratiquerait la torture à grande échelle et serait ainsi responsable de la mort d'un demi-million de ses concitoyens. La pléthore d'article publiés s'appuie sur les témoignages de « démocrates » réfugiés à Idlib. Or : Ce qui se passe en Syrie est identique (...)



Lire l'article complet