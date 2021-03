L'armée turque célèbre ses conquêtes (vidéo)

La Brigade Sultan Souleymane Chah, composée de combattants turkmènes syriens et encadrée par des officiers de l'armée turque, a célébré à Jansur (Libye) le dixième anniversaire de la « révolution de la liberté et de la dignité » (c'est-à-dire, non pas l'opération de renversement de l'État syrien, mais l'opération turque de conquête des États du Moyen-Orient élargi). La Brigade Sultan Souleymane Chah a été déployée en Syrie contre les Syriens non-turkmènes, au Haut Karabagh contre les Arméniens et en Libye contre (...)



