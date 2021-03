Déclaration conjointe de l'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni sur la Syrie

Cela fait aujourd'hui dix ans que les Syriens sont pacifiquement descendus dans les rues pour réclamer des réformes. La réponse du régime de Bachar Al-Assad a été d'une violence épouvantable. Le président Assad et ses soutiens portent la responsabilité des années de guerre et de souffrance humaine qui ont suivi. Nous louons l'action des individus et organisations courageux qui ont, durant les dix dernières années, révélé la vérité depuis la Syrie, documenté et suivi les exactions, atrocités de masse et (...)



Lire l'article complet