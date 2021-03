Les États-Unis et le Maroc menacent l'Espagne

Les États-Unis et le Maroc ont réalisé de très importantes manœuvres militaires, Lightning Handshake (Poignée de main éclair), début mars 2021 sans en avertir l'Espagne [1]. Le porte-avions USS Eisenhower, ses 90 aéronefs et son groupe naval y participaient. « Par erreur », les avions US sont entrés dans l'espace aérien des îles Canaries, propriété de l'Espagne. « Par erreur », l'état-major US n'avait pas informé l'Espagne de ce déploiement. Ces manœuvres et les erreurs qui les ont accompagnées ont été (...)



