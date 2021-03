Arrestation de la dictatrice Jeanine Áñez

Suite aux révélations d'un historien, Mark Curtis, et d'un journaliste, Matthew Kennard, sur l'organisation du renversement du président Evo Morales (2019), l'ancienne présidente de Bolivie, Jeanine Áñez, a été arrêtée le 13 mars 2021 et placée sous mandat de dépôt. Elle est accusée de s'être illégalement emparée de la présidence avec l'aide d'une puissance étrangère et d'avoir instauré une dictature afin de céder les réserves de lithium du pays à ses commanditaires. Pour en savoir plus : lire la chronique de (...)



