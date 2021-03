Les Relations internationales selon Antony Blinken, par Thierry Meyssan

par Thierry Meyssan

Washington n'a guère le choix : ses intérêts n'ont pas changé, mais ceux de sa classe dirigeante oui. Antony Blinken entend donc poursuivre la ligne adoptée depuis que le président Reagan a engagé des trotskistes pour créer la NED : faire des Droits de l'homme une arme impériale, sans jamais les respecter soi-même. Pour le reste, on évitera de se fâcher avec les Chinois et on tentera d'exclure la Russie du Moyen-Orient élargi afin de pouvoir continuer la guerre sans fin.



