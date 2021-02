Première opération militaire du président Biden

Le président Joe Biden a personnellement autorisé, le 25 février 2021, la première opération militaire de son mandat. Les armées US ont bombardé une installation à la frontière syro-iraquienne. Selon le secrétaire à la Défense, le général Lloyd Austin, elle aurait été utilisée par des milices syriennes chiites, la Kait'ib Hezbollah et la Kait'ib Sayyid al-Shuhada. Ces frappes constituent une violation manifeste du droit international et de la Charte des Nations unies. Pour les justifier, le Pentagone assure (...)



