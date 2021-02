Le Parti démocrate tente de couper les TV d'opposition

Le Parti démocrate du président Biden exerce actuellement de très fortes pression sur les sociétés de vidéo-câble afin de ne plus distribuer certaines télévisions aux États-Unis. Il s'agit de couper Fox News ; One America News Network (OANN) ; Newsmax. Ces trois chaînes sont accusées d'être des opposants politiques ayant soutenu le président Trump. Les représentants de Californie Anna G. Eshoo et Jerry Mc-Nerney ont écrit aux principaux opérateurs du câble (Comcast, Verizon et Cox) et aux (...)



