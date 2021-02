Liens entre le FETÖ et le PKK (services de sécurité turcs)

Les services secrets turcs (MİT) ont interpellé deux membres de l'organisation de Fetullah Gülen (FETÖ) en Ouzbekistan. Lors de leur arrivée en Turquie, les autorités ont assuré que ces deux dirigeants, Gurbuz Sevilat et Tamer Avci, étaient chargés de pourvoyer en armes les membres de l'organisation séparatiste kurde PKK et ses branches syrienne, irakienne et iranienne. Le FETÖ avait planifié, pour le compte de la CIA, l'assassinat du président Erdogan, le 15 juillet 2016. L'opération ayant été (...)



