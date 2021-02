Guerre en Libye

Selon un rapport confidentiel du secrétariat général des Nations unies, le maréchal Haftar (Cyrénaïque) aurait engagé Erik Prince (fondateur de Blackwater et frère d'une ministre de l'administration Trump) pour assassiner des leaders du gouvernement de Tripolitaine (Frères musulmans). Le « Project Opus » aurait été mené en deux temps par douze Sud-africains, cinq Britanniques, deux Australiens et un pilote états-unien acheminés depuis la Jordanie. En avril 2019, six hélicoptères, originaires d'Afrique du (...)



