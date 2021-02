Le Panama ne reconnaît plus Guaidó, mais Maduro

Le Panama ne reconnaît plus le président alternatif du Venezuela, Juan Guaidó, mais son président constitutionnel, Nicolás Maduro. Symboliquement, le Panama a retiré son accréditation à l'ambassadeur désigné par Juan Guaidó, et a reconnu l'ambassadrice désignée par Nicolás Maduro. Les Latino-Américains craignent moins les États-Unis depuis la prise du Capitole, l'intronisation du président Biden et l'ouverture d'un procès parlementaire contre l'ancien président (...)



