2030, l'avenir que nous prépare l'Otan, par Manlio Dinucci

Alors que Thierry Meyssan avait souligné les non-dits du rapport NATO 2030 : United for a New Era, Manlio Dinucci relève les imprudences de ses rédacteurs : ils ont soutenu le déploiement de missiles nucléaires US en Europe.



