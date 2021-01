Les mesures de confinement n'ont pas d'impact sur la Covid-19 (Stanford)

Selon l'université de Stanford, après avoir comparé les courbes épidémiques dans 8 pays ayant adopté des mesures autoritaires contre la Covid-19 (fermeture d'entreprises, couvre-feu, confinement) et 2 autres s'étant contentés de conseils à la population, il n'y a pas de résultats significativement différents dans les deux groupes. Les chercheurs ont étudié les résultats en Allemagne, Espagne, Etats-Unis, France, Iran, Italie, Pays-Bas et au Royaume-Uni avec ceux de la Corée du Sud et de la Suède. Ils (...)



