Discours d'investiture de Joseph R. Biden, par Joseph R. Biden Jr.

Monsieur Roberts, président de la Cour suprême ; Madame Harris, vice-présidente ; Madame Pelosi, présidente de la Chambre des représentants ; Monsieur Schumer, Monsieur McConnell, Monsieur le vice-président Pence et mes invités distingués, mes compatriotes, C'est la journée de l'Amérique. C'est la journée de la démocratie, un jour d'histoire et d'espoir, de renouveau et de détermination. Au cours d'une rude épreuve qui restera longtemps dans les annales, l'Amérique a été mise à l'épreuve une fois de (...)



