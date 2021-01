Réarmement, l'Otan se fait Banque, par Manlio Dinucci

par Manlio Dinucci

En août 2020, l'Otan commandait à deux anciens collaborateurs de John Kerry au département d'État une étude justifiant la création d'une banque par l'Alliance atlantique. Ils présentèrent un premier rapport à l'Atlantic Council où il fut discuté par les partenaires de l'Alliance, puis un second au Center for American Progress où il fut adopté par l'équipe du « président élu » Joe Biden. Leur raisonnement a évolué entre les deux rapports de manière à convaincre les dirigeants US. Barack Obama avait financiarisé l'écologie ; Joe Biden financiarisera la défense.



