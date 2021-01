L'ayatollak Khamenei interdit les vaccins US, anglais et français

Sur ordre du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, l'Iran a annulé l'importation de 150 000 doses de vaccins anti-Covid-19 qui lui avaient été offerts par la communauté iranienne aux USA. Le Guide suprême a autorisé l'importation des vaccins chinois, russes et cubain, mais interdit celle des vaccins occidentaux, US, anglais et français. En effet, lors de son allocution télévisée du 8 janvier 2021 (consacrée à la mémoire du général Soleimani), le Guide a noté que les États-Unis venaient d'enregistrer la (...)



Lire l'article complet