Derrière le verdict de Londres sur Julian Assange, par Manlio Dinucci

par Manlio Dinucci

D'un procès injuste —celui à Londres de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks— est sortie une sentence qui à première vue semble juste : la non-extradition du journaliste aux États-Unis, où l'attend une condamnation à 175 ans de réclusion sur la base de la loi sur l'espionnage de 1917. Reste à voir, au moment où nous écrivons, si et de quelle façon Assange sera libéré après sept ans de confinement à l'ambassade d'Équateur et presque deux années d'incarcération dure à Londres. On parle d'une libération sous (...)



Lire l'article complet