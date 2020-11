Népal : Déni de justice pour les crimes commis lors du conflit civil

Click to expand Image Cet homme népalais contemplait des photographies de personnes disparues lors du conflit de 1996-2006, sur une grande affiche murale exposée à Katmandou lors de la Journée internationale des victimes de disparitions forcées, le 30 août 2017. © 2017 AP Photo/Niranjan Shrestha (New York, le 20 novembre 2020) – Les autorités du Népal empêchent la police et les procureurs de travailler sur des affaires de violations des droits humains commises lors du conflit civil armé, ce qui affaiblit l’État de droit et entrave les efforts visant à réformer le secteur de la sécurité,…