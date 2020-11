Coronavirus en Irak : avalanche de poursuites judiciaires contre des journalistes et blogueurs

ActualitésEn l’espace de trois semaines, au moins six journalistes irakiens ont été poursuivis en justice pour diffamation et risquent la prison en raison de leurs publications sur la mauvaise gestion du coronavirus par les autorités. Reporters sans frontières (RSF) s'inquiète de la résurgence de ces poursuites et appelle les autorités à laisser les journalistes exercer au nom de la liberté d’informer.Quatre blogueurs basés à Mossoul (nord de l’Irak), Rayan Al-Hadidi, Muhanad Al-Omarey, Saher Al-Dalimi et Saker Al-Zakaria, ont a