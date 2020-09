VOA60 Afrique du 30 septembre 2020

La plus haute cour d'appel française a décidé mercredi que le prétendu financier du génocide rwandais, Félicien Kabuga, devrait être transféré devant un tribunal de l'ONU en Tanzanie pour y être jugé pour génocide et crimes contre l'humanité. Kabuga a été arrêté près de Paris en mai, après 25 ans de fuite. Au Mali, deux soldats maliens ont été tués et six autres blessés mardi dans une embuscade dans le centre du pays, un des foyers des violences qui ensanglantent le Mali...