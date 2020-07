Un tribunal iranien confirme la peine de prison d’une chercheuse franco-iranienne

Click to expand Image Message sur la façade de la Mairie de Strasbourg appelant à la libération de Fariba Adelkah et Roland Marchal, deux chercheurs français détenus en Iran depuis juin 2019. © 2020 Nicolas Roses/Sipa via AP Images Le 30 juin, une cour d’appel iranienne à Téhéran a confirmé la condamnation à cinq ans de prison de Fariba Adelkhah, une anthropologue franco-iranienne à Sciences Po Paris, détenue depuis plus d’un an. Fariba Adelkhah fait partie de la demi-douzaine de cas connus de citoyens bi-nationaux détenus en Iran sur la base de vagues accusations ayant trait à la sécurité…