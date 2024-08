Lire 80 mots du Maroc

Toute lecture est une distanciation qui se nourrit de références susceptibles d’élargir les possibilités d’interprétation qu’engendre le texte, objet d’appropriation. On lit donc à partir de ce qu’on a accumulé de sujets que le texte traite. L’ouvrage 80 mots du Maroc nous offre l’opportunité de prolonger la discussion sur ces mots en réfléchissant sur leur ramification dans une société dont le plurilinguisme est de mise. C’est une occasion pour montrer à quel point le mot se répercute sur la conscience des individus et façonne leur représentation de la réalité sans se rendre compte que la langue exerce un pouvoir de mystification ou une supercherie langagière, si j’ose dire.

Kenza Sefrioui a raison de ne pas se limiter à un seul sens du mot. Elle suit son extension sémantique afin de dévoiler les différentes expressions que l’on véhicule dans notre quotidien dont le sens varie selon la représentation de chacune et chacun de nous du mot utilisé dans ces expressions. Prenons l’exemple du mot : faire les courses : tsekhkhar en arabe. A l’origine, skhkhar, c’est donner un bon résultat. « Llah isekhkhar, que Dieu fasse que tout aille bien ! » (1) Il se trouve que dans Sekhkhar comme le souligne l'auteure, il y a soumission à une volonté surnaturelle, qu’elle soit divine ou diabolique (2). Ce qui m’intéresse dans cette extension, c’est la soumission d’ordre humain dont la personne se retrouve démunie de son autonomie et de sa liberté. Soukhra est une sorte de servitude et d’aliénation qui consiste à priver la personne de ses droits et à anéantir son potentiel créatif.

Pour ce qui est du mot rezq qui signifie la fortune (3), il me semble qu’il représente, entre autres, l’impact du religieux sur l’imaginaire social et renforce, à mon avis, la notion de l’inégalité et d'injustice sociale du moment qu’elle est perçue comme fatalité selon laquelle cette inégalité est écrite d’avance. C’est un fait divin accompli auquel on ne doit pas faire face tant qu’il est dicté par cette force surnaturelle que l’on ne doit pas discuter ni même questionner. Wallahou faddala baâdakoum baâdane fi rizq, ce qui veut dire : Dieu a préféré certains d’entre vous par rapport à d’autres en termes de fortune. (Traduction Google). Malgré les interprétations qui assimilent la fortune à la science en avançant que la préférence n’est pas d’ordre matériel mais plutôt une inégalité qui reflète, en quelque sorte, que les gens ne sont pas au même niveau d’apprentissage, la teneur de ce genre de discours cautionne l’injustice subie par les démunis derrière laquelle se cache ceux qui bénéficient de cette préférence matérielle pour tout renvoyer à la force divine. Les choses sont ainsi écrites. Il faut donc se soumettre à la volonté de Dieu.

Le deuxième point qui me semble intéressant dans les 80 mots du Maroc, c’est cette articulation vivante de l’arabe marocain avec l’amazigh. Je suis issu d’une région amazighe qui avoisine une tribu qui parle l’arabe marocain. Il s’est avéré que certains mots expliqués dans l’ouvrage 80 mots du Maroc sont véhiculés dans les deux tribus, en amazigh comme en arabe. Exemple, mejmâr : le brasero, kdûb : les mensonges, swab : la politesse. Ceci prouve à mon sens que la darija ou l’arabe marocain s’est construit sur une ouverture sur d’autres langues, en l’occurrence l’amazigh et que cette juxtaposition linguistique, si je puis dire, enrichit la diversité culturelle du parler et nous évite de nous renfermer dans une forme identitaire qui ne prend pas en considération l’apport du territoire linguistique au vivre ensemble.

Notes

1-Kenza Sefrioui, 80 mots du Maroc, L’ASIATHEQUES, 2024, page, 91.

2- Ibid., page 91.

3-Ibid, page 93.

Kenza Sefrioui est écrivaine franco-marocaine,journaliste, critique littéraire et directrice de la maison d'édition En toutes lettres, Maroc.

12 août 2024