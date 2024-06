Des idées innovantes à l'intention de notre vice-première ministre, Madame Geneviève Guilbault, et à ses distingués collègues,

Madame Isabelle Graton et Monsieur Sébastien Noël. attachés politiques au service de Mme Guilbault,

Bonjour,

J'ai eu le plaisir de recevoir l'accueil très aimable de Madame Guilbault hier après-midi. J'ai été très sensible à sa capacité d'écoute.

Quelques minutes seulement pour d'abord la féliciter de son aplomb devant des journalistes loin d'être complaisants.

Mais aussi pour lui souffler mot de notre idée de mur antibruit écologique et économique le long de la A40, inédite.

Hélas, je n'ai pu converser très longtemps. D'autres personnes le souhaitaient derrière moi. C'est normal.

I : Le mur antibruit le long de la A40

J'espère que vous pourrez l'entretenir le plus rapidement possible de notre projet-pilote antibruit, de matériaux tout naturels, déjà disponibles, voire gratuits ! Elle ne semble pas avoir encore reçu ou lu ma lettre qui contient les détails.

Je lui ai envoyé ces dernières années de nombreux courriels et elle m'a informé qu'elle n'en avait jamais eu connaissance; elle ignorait même mon nom. J'en étais fort désolé,

Mon intérêt, à l'automne de ma vie, est d'aider nos brillants et vaillants élus si injustement maltraités par les réseaux sociaux.

La solidité de notre démocratie exige qu'on protège leur personne, sans restriction, quels que soient nos désaccords qui, toujours, finiront bien par s'accorder... Souhait tout performatif, mais on n'obtient rien sans force morale.

Pourriez-vous, si vous le pouvez, les lui acheminer, dont celui-ci qui contient des suggestions innovantes :

II : La généralisation du Flexibus.

Son optimisation par sa généralisation.

Elle sera heureuse aussi de cette idée, pas si innovante que cela puisque je l'ai expérimentée il y a 30 ans en Turquie !

Elle existe maintenant au Québec avec Flexibus ou Flixbus, victime de son succès, parait-il.

Je pense que c'est la formule idéale pour le Québec où on gèle dans les abribus «transfert entre les dents» comme a dit Robert Charlebois. Et 5 mois par année !

Il nous faut donc des bus qui fassent comme les taxis : du porte à porte.

J'ai encore deux idées pour le pérenniser...

i) Avec une application sur nos téléphones qui va gérer à son meilleur l'horaire, le trajet et les économies de temps et d'énergie.

ii) La formule d'extension serait d 'inviter les taxis actuels à troquer leur voiture pour un Flexibus . Et d'obliger les nouveaux arrivants dans l'industrie d'y adhérer.

-- Avec compensation pour la 1re année;

-- Avec la conservation des taxis individuels pour l'aéroport (à cause des bagages) et des hôpitaux (à cause de l'urgence ou de la sécurité), les VIP ou autres exceptions.

L'augmentation de la mobilité et de l'achalandage à cause de ces deux avantages (porte à porte et baisse du tarif) ferait l'affaire de tous (chauffeurs et clients).

Le tarif pourrait être aussi modulé selon :

i) le nombre de passagers : plus le bus est plein, moins cher est le prix du billet pour les passagers desservis;

ii) la l ongueur du trajet ;

iii) le poids ou le nombre des bagages (dépassant un bagage par personne).

Une application bien faite pourrait gérer les divers coûts pour les divers services et pour tout le système.

III : Pour le collègue de Madame Guilbault, Monsieur Jean-François Roberge, que j'ai eu le plaisir de rencontrer au congrès du MLQ, voici un ajout de près de 30 mesures nouvelles pour renforcer la laïcité. Du gagnant électoral certain.

Lire mon Mémoire déposé lors de la Commission parlementaire sur le projet de loi 21.

IV : des cours de psychopédagogie obligatoires pour les parents, avec gain fiscal au bout de l'apprentissage contrôlé par un simple examen mesurant la présence attentive aux cours. En voici les modalités précises :

Des cours obligatoires de psychopédagogie pour les parents (3-3-3) : De 0 à 18 ans, mais pas tout le temps. 108 heures, échelonnées sur 13 ans.

i) En 3 étapes (espacées de 5 ans) : 0 à 5 ans, 6 à 12, 13 à 18 ans.

ii) En 12 séances chacune: 3 h./semaine durant 3 mois, le soir bien évidemment.

Le tout sanctionné par des examens de simple bonne écoute et de compréhension minimale.

Éventuellement, un programme aux coûts abaissés par l'emploi, entre autres, par des enseignants à la retraite, et aussi avec d'anciens professionnels de la santé ou de l'éducation.

Avec l'éventualité que les parents réfractaires et absents à ces cours paient de leurs poches les futures dépenses associées à leurs enfants en difficulté. Ces cours sont leur meilleure assurance...

Une campagne bien faite et préalable éviterait très probablement aux parents réfractaires leur mauvaise décision.

V : Réduire les frais de santé de moitié...

par l'injection de 10 millions $ par an dans la promotion d'un bon mode de vie :

i) par la taxation de la malbouffe dont le produit fiscal est transféré à l'offre (cultivateurs et restaurateurs) de produits naturels et santé (fruits et légumes frais et alimentation non transformée).

ii) par ce transfert fiscal en priorité aux producteurs et maraichers locaux et à la restauration uniquement spécialisée en alimentation saine et naturelle. Une Régie de l'alimentation est créée à cette fin.

iii) par facturation d'une partie des soins de santé aux personnes gravement négligentes de leur propre santé par la malbouffe, la sédentarité excessive, le tabagisme et l'abus d'alcool.

iv) Par une audacieuse taxation d'une partie de l'héritage des personnes ayant nécessité de lourds soins ante mortem prodigués à ces personnes négligentes durant des décennies. Ou des frais chargés pour ces soins en tout ou en partie.

Il est difficile de responsabiliser tous les citoyens. Mais, à terme, la négligence coûte plus cher et frappe plus durement. La démonstration claire à tous les citoyens est ici essentielle. Et sans cesse répétée.

Les citoyens qui ne veulent pas payer les factures de leurs compatriotes négligents seront fort d'accord.

Si pollueur payeur est un bon principe, négligent payant est son pendant tout aussi légitime.

L'argument le plus massif et le plus convaincant :

« Les frais responsabilisés diminueront vos impôts par la baisse drastique des soins de santé ainsi évités».

En effet, la morbidité diminue grandement avec un bon mode de vie, y compris chez les patients très âgés. 70 % des soins (à vérifier pour plus de précision) sont prodigués à des patients qui mourront 5 ans plus tard.

Même argument pour des parents, ainsi instruits en psychopédagogie, à qui on démontrera très facilement les coûts générés par l'abandon scolaire, la maltraitance, la délinquance et les malheurs existentiels qui frappent toute jeune vie subissant des parents déficients. Elle prend des décennies à s'en remettre.

VI) Les bornes électriques (Circuit électrique d'Hydro-Québec) doivent assurer un monopole public de la distribution électrique automobile), sauf rares exceptions. Cette rente de situation est une richesse publique qui ne doit pas profiter au privé et aux entreprises étrangères (dont ChargePoint). Il est insensé de donner à des privés ou à des étrangers cette rente de situation qui vaut des milliards et qui est la propriété de tous les Québécois.

Les cies pétrolières ont conservé durant un siècle leurs stations-service de distribution. Elles ne nous ont jamais fait de cadeau. Et Kennedy a refusé de vendre à l'armateur pétrolier, le grec Onassis, un port sur la côte est américaine...

VII : 30 minutes à chaque début d'année, en classe, dispensées aux jeunes de 12 à 17 ans pour des mises en garde très détaillées avec des attitudes protectrices très précises enseignées contre le harcèlement, les gangs de rue, les toxicomanies, la prédation sexuelle, le non-respect du consentement et les dangers du Web.

VIII : Les mesures les plus lourdes pourraient être soumises à un questionnaire spécifique lors d'une élection ou par des sondages successifs pour minimiser les coûts de consultation. Il est impératif que l'État agisse avec l'accord largement majoritaire des citoyens.

Au préalable, d'imposantes campagnes d'information et de publicité positive seront nécessaires pour fortifier le courage citoyen à les désirer et à les accepter.

En résumé,

Le mur antibruit protège la santé.

Le Flexibus généralisé économise des coûts, diminue la pollution et augmente la mobilité.

La loi 21 enrichie fortifie les valeurs communes et l'unité culturelle de la société civile.

Les cours de psychologie pour les parents enrayent l'abandon scolaire, la maltraitance aux enfants, les dérives adolescentes et, enfin, ils instaurent une adéquation parfaite, un arrimage réussi entre la famille et l'école.

Enfin, elles seront au diapason l'une de l'autre dans leurs règles éducatives, leurs attentes respectives et dans les modalités communes des soins chaleureux accordés aux enfants.

La promotion d'un bon mode de vie.

Les bornes électriques en monopole pour Circuit Électrique d'Hydro-Québec.

Les mises en garde détaillées pour les adolescents.

Les sondages pour obtenir l'accord des citoyens.

Chère Madame Guilbault, je serais capable de défendre tous ces projets devant tous les types de public. Surtout les plus hostiles ou réfractaires. C'est mon métier. J'en acquis l'habitude en enseignant la philosophie à de futurs pompiers et policiers. Ne jamais céder devant l'adversité.

Ainsi, je suis à votre service pour aller, tout bénévolement et à tout moment, présenter ces divers projets aux divers publics que vous jugerez utiles pour votre action. Ma formation et mon métier m'ont donné aisance à causer à tous les types de public.

Merci simplement de me donner la chance de vous aider dans votre action. Je le fais aussi parce que j'admire grandement la prestance souveraine que vous affichez afin de porter aussi haut que possible la grandeur du politique.

16 juin 2024