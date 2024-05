Éloge de l’absence dans Le Kalam oublié

Noun et Le kalam et ce qu’ils écrivent (1) C’est dans cet espace que je me retrouve, au sein d’un émerveillement puéril. Un minuscule corps qui pactise avec les cicatrices découvre un autre sens de l’errance que la vallée ne lui a jamais appris. Se rendre à Fez est non seulement découvrir la différence, mais également s’accrocher à l’avenir. C’est dans ces ruelles où l’histoire rime avec le savoir que le Kalam oublié a été retrouvé. De Bab Boujloud jusqu’à Rsif (2), la marche épouse la liberté.

« La lecture, qui est plus qu’un loisir, est une attention, un temps de silence et de méditation, un champ d’apprentissage et un accroissement dans les possibles des sens. » (3)

Le Kalam oublié signe son absence dans le passé et nous emmène au fin fond d’un conte qui échappe à l’oubli. Cette absence n’est que physique. C’est le souvenir qui la conjugue au présent, lequel présent éternise la symbolique d’un attachement charnel et affectif à la mère. Celle qui a réussi à mettre le paradis sous ses pieds et que le ciel accueille en parfaite harmonie entre la prière et la tristesse.

Je t’aime Maman. Tout est dit.

« Il se profile à nos yeux une esquisse de leur visage, de leurs mimes, de leurs sourcils, de leurs rides d’expression et surtout de leur regard évanoui, brumeux. » (4)

Le corps encore et encore. C’est au Hammam, bain maure que les inter corporéités se tissent. La vapeur et la chaleur accompagnent les récits qui prolongent la chair. Je t’écoute en scrutant ton corps. Dans cette ambiance, le vacarme réclame en criant : Sahouane. Chaleur. Après tout, la chaleur est humaine. Au milieu de cette inter corporéité se trame l’histoire du savon noir qui renvoie à son tour à une page noire écrite de sang. L’absent appelle le présent.

On a raison de dire que la lecture est un voyage. Pour ma part, je lis et en même temps mon imagination se déplace. Dans chaque espace s’écrit une narration sous forme de partage de lieux avec des subjectivités différentes que Le Kalam oublié nous relate. Désormais, on ne croit plus aux chiffres, aux lettres et à ce talisman qui chasse le Djinn. La mobilité exige que l’on change et d’espace et de mentalité. Du coup, Dar Dbibegh ou La ville nouvelle de Fez rime avec modernité. Il s'ensuivit que le dogme cède la place aux questionnements, tandis que le rire espiègle, pour reprendre l’auteure symbolise l’ouverture. L’intersubjectivité que permettent l’espace et la proximité prend un sens civilisé. Est- ce que nous sommes obligés de nous soumettre au sacré ? Tout doit être étalé sur la place publique et discuté selon les normes du droit et de la raison. Il y a une réalité non seulement à décrier, mais surtout à changer, celle qui résume le statut de la femme à la soumission. Que l’on veuille ou non, nous devons raisonner, car le contexte oblige et convoque la discorde.

Le signe oscille entre la chair et le corps et le tatouage prête sa forme et sa couleur à la laine. Et puis, la finesse du doigt assigne au voyage du signe une connotation esthétique. Qui peut être derrière cette œuvre ? C’est elle, celle qui mérite tout notre amour. Une projection d’ordre soufi nous relie à celle qui nous a mis au monde. On s’identifie par amour à elle, à nous même. Ce n’est que dans son absence que l’on réalise l'immense tendresse avec laquelle elle nous couvrait. Elle m’a vu naître, quant à moi, je l’ai vue mourir. Elle a fait ses adieux dans mes bras.

Le Kalam oublié témoigne du paradoxe infligé à la femme : L’amour et l’injustice. L’affection envers la genèse de l’être et l’iniquité qui la poursuit depuis la discorde. Cerise sur le gâteau, Le Kalam oublié, muni de réflexion, illustre que « la côtelette déformée » (5) n’est en fin de compte qu’une représentation qui vise le côté humain que la femme ne cesse de dynamiser depuis la nuit du temps.

Arrive le début de la frustration lorsqu’on découvre le secret du Kalam. Devenir Fkiha est un rêve happé par une misogynie exprimée par des dictons doutant de la capacité de la femme de relever les défis. Fakiha (6), est inconcevable dans une culture qui place la femme derrière les hommes, même à la rencontre de Dieu.

Le Kalam raconte notre enfance en contact de la planche, du roseau et de l’encre dont l’odeur ne quitte jamais nos narines. J'apprends par cœur, sans rien comprendre pour échapper au châtiment corporel, et je récite. Le Kalam est le cri d’une aspiration étranglée. Il est, au final, l’aboutissement d’un cumul qui converge vers l’écriture.

Lisez Le Kalam oublié, vous y retrouverez sûrement beaucoup de choses qui vous parlent. A dire vrai, c’est un plaisir de lire nos écrivaines marocaines. Dans leurs récits, la sincérité cohabite avec la créativité.

Notes

1- Citation tirée du coran. Le kalam dans la culture arabo-musulmane renvoie à la plume. Cette plume est fabriquée à base de roseau. On prend un morceau sec de cette plante, on taille le bout jusqu’à ce qu’il prenne la forme d’une plume. On trempe cette plume dans un encrier pour écrire sur une tablette en bois au Msid, dans l’école coranique.

2- Quartiers de l’ancienne ville de Fez, Maroc

3- Extrait tiré de l’ouvrage le kalam oublié Page 28

4- Ibid. Page 50

5 -Expression péjorative émanant du sens commun accordant tous les maux à la femme.

6- Fkih, Fkiha est un personnage dans une société musulmane qui dispose du pouvoir de savoir.

**********

Oum Keltoum Ziz, Le Kalam oublié, récit-recueil, Dar Al Qalam, Rabat. Maroc 2024.

Native de la ville de Fez, Maroc, Oum Keltoum Ziz est une artiste peintre, autodidacte et autrice en herbe.

28 mai 2024