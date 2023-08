La Grange au Bain Mathieu : Une expérience immersive où l’invention cohabite avec les objets du passé

À propos de Félix-Antoine Coutu

Félix-Antoine Coutu (1990) est un compositeur, concepteur sonore, arrangeur, batteur et réalisateur basé à Montréal. À travers sa démarche récente, il explore le mariage entre les instruments acoustiques et l’énergie mécanique produite par des moteurs. Il expérimente avec des micro-contrôleurs et construit des dispositifs électroniques pour créer de nouveaux instruments de musique, ou augmenter les capacités initiales d’instruments acoustiques existants. Ce cheminement le plonge dans une nostalgie d’enfance où il est parfois confronté à des souvenirs distortionnés.

Ses œuvres ont été interprétées au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique et en Australie par divers ensembles et musiciens, dont le Quatuor Bozzini, l’Orchestre de la Francophonie, le duo AIRS, le Trio Émerillon, le McGill Wind Orchestra et la soprano Mireille Asselin. À titre d’arrangeur, depuis 2017 il a écrit près d’une dizaine d'œuvres pour l’Orchestre de Jeux Vidéo. En 2020, avec son œuvre Têtard, tête à tête, il est lauréat du Grand Prix et du premier prix Oeuvre Chorale lors du Concours pour les jeunes compositeurs de la Fondation Socan. Cette même année, il prend part au programme de mentorat PIVOT de la Ligue canadienne des compositeurs en partenariat avec Pro Coro Canada, qui interprète l'œuvre en novembre 2021 à Edmonton. L’album Un vélo, une auto, un boulevard et de la neige dont il signe la co-réalisation, le mixage et la pièce titre, paraît sous l’étiquette Atma Classique au début de l’année 2020.

Depuis 2019, Félix-Antoine prend part à divers projets du Collectif Tôle, dont Awards, Têtard tout au plus et Bébés Fontaine, soit à titre de concepteur sonore, musicien, réalisateur, ou encore de chef sonorisateur.

Batteur au sein de la formation Post-Punk Yocto, le groupe fait une tournée des festivals au Québec à l’été 2023, puis fait paraître son premier long jeu Zepta Supernova en août 2023 sous l’étiquette Du Prince (QC) et Requiem Pour Un Twister (FR). Félix-Antoine a également été batteur au sein du groupe Rock-Psychédélique IDALG de 2010 à 2020. En juin 2022, à titre de performeur, il a interprété l'œuvre Speaker Swinging du compositeur Gordon Monahan, dans le cadre de l’événement Montreal and Beyond du festival Kontraklang, au Silent Green à Berlin (DE).