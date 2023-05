Venant de Lucy L'Africaine, nous sommes tous des immigrants

Il est arrivé 150 000 immigrants au Québec en 2021. Le gouvernement de la CAQ ne veut en accueillir que 50 000. Il exige qu’ils parlent français avant leur arrivée afin de protéger la démographie francophone au Québec.

Mais des Canadians veulent 100 000 millions d’habitants au Canada d’ici 2100, donc par l’immigration massive. Ils veulent imiter les USA qui en ont accueilli près de 50 millions dans leur histoire et en accueillent aujourd’hui 1 million/an, en plus de supporter 1 million d’illégaux.

Les USA sont certains que la Liberty crée un melting pot où tous les immigrants sont à terme intégrés et parlent anglais.

La religion, ils s’en fichent. L’important : que l’immigrant obéisse aux lois et gagne sa vie.

En France et au Québec, tout diffère. Les deux exigent l’intégration aux valeurs laïques et modernistes de la culture commune. Les Américains ne veulent minimalement que leur intégration au marché du travail. Les pays anglo-saxons se dirigent vers une fragmentation culturelle de leur pays. Peu leur importe. L’individualisme y est vu comme une force, et le communautarisme de toute nature comme une possibilité, indifférente et sans intérêt.

Pour eux, le sort des femmes et des enfants a moins d’importance que la liberté de religion puisque celle-ci a concouru à l’émancipation du pays de la couronne britannique, anglicane et tyrannique. Enfants et femmes sont sacrifiés, avec la justification que d’autres mouvements progressistes existent et les secourent efficacement. Un progressiste laïciste sait que c’est inexact.

Les solutions pour le Québec et pour la France.

1, Tolérer la religion et ses manifestations pour les seuls adultes immigrants.

2, Tout immigrant doit suivre durant la 1ère année un Cours de 3 h/semaine durant 4 mois, intitulé Intégration à la citoyenneté et à la culture commune. Il comprendrait :

a--- Une initiation à la culture française et occidentale : histoire, valeurs, constitution et droit.

b--- Une mise en relief des dangers de l’intégrisme, du communautarisme, de la toxicité contenue dans les textes sacrés, des enjeux géopolitiques liés aux fanatismes anti occidentaux.

c--- une instruction spécifique pour les adolescentes, menacées qu’elles sont de prédation sexuelle et de soumission machiste par la famille ou le conjoint,

3, Exiger que les enfants (la 2e génération) ne fréquentent que l’école laïque et moderniste, celle de Jules Ferry et des Lumières.

4, Fermeture des écoles à projet éducatif religieux ou exigence du retrait de ce type de projet éducatif, avec contrôles réguliers.

5, Interdire aux parents, restés traditionnels, d’interférer et de contrer l’éducation citoyenne et commune donnée à l’école par la République.

6, Faire comprendre aux parents que leurs enfants sont aussi nos compatriotes.

Notre droit de regard, de soutien et de protection vient certes en second après le leur, mais dans la voie de notre modernité citoyenne.

7, Des amendes sévères imposées aux adultes qui endoctrineront leurs enfants dans des créneaux religieux incompatibles avec les valeurs modernes : rigoureuse égalité homme/femme, liberté d’expression et des mœurs, primauté de la science moderne dans la culture pédagogique familiale.

8, Imposer, diffuser et vérifier la laïcité la plus stricte, sans passe-droits et la réclusion de la religion dans les seuls lieux de culte.

9, Aucune interférence ou visibilité de la religion dans les lieux de travail et dans l’espace public.

10, Le voile est interdit, même s’il est un choix tout personnel. Sa discrimination à l’embauche ou aux activités civiques est aussi permise, laissant au croyant le choix de payer le prix de se soustraire aux mœurs vestimentaires communes.

Plus encore, cette restriction en hommage aux femmes dont le visage a été défiguré par un jet d'acide pour avoir refusé de le porter.

En des centaines de métiers, l’entreprise décide de l’habillement exigé ou interdit.

11, Dès l’arrivée de l’immigrant, et pour tous ceux qui, arrivés, ont des comportements problématiques, des mises au point sur les notions de liberté, de tolérance et d’accueil sont enseignées :

--La liberté n’est qu’une capacité. Sans arrimage à la modernité, elle se fourvoie souvent dans la déraison et l’extravagance.

--La tolérance ne peut tolérer l’intolérable. Tout ce qui viole les droits humains, l’égalité homme/femme, la liberté de conscience des enfants est intolérable.

-La liberté ne tolère pas les projets politiques et religieux qui à terme sont totalement liberticides.

--La religion n’est qu’une opinion; la personne seule a des droits, et seule a droit au respect. La critique de la religion est une salutaire protection de ses dérives.

--L’amalgame entre une personne et sa religion est un abus sémantique grave. La personne y perd son autonomie intellectuelle, fait l’objet de stigmatisations populaires disgracieuses pour une opinion désuète qui s’est trompé de pays.

--Aux yeux de la modernité, l’opinion religieuse vaut moins que la personne qui la professe ou qui s’en vêtit bien tristement.

--« Un bon musulman » et un « bon chrétien » comprennent aisément que la modernité, en leur fixant une aire nouvelle, moins envahissante, les protège mieux que dans les théocraties.

--Plus encore, ces « bons musulmans » et « bons chrétiens » savent que les intégristes et les fanatiques ternissent leur religion et ne leur apportent que tracas et mauvaise réputation.

L'immigrant est un fabuleux gain pour un pays quand ce pays est pour lui autre chose qu'une planque sécuritaire ou un pactole inespéré.

31 mai 2023