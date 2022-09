Visages régionaux lance un balado et une plateforme de contenu sur les régions

Après plus de dix ans à accompagner les régions dans leur développement et à produire du contenu pour les faire connaître, Visages régionaux dévoile sa série balado On le fait!, disponible sur Radio-Canada Ohdio, ainsi qu’une plateforme Web qui propose du contenu original, entièrement consacrée à la découverte de nos territoires.

On le fait! – le balado

Synopsis

On le fait!, c’est un balado par Visages régionaux qui vous amène un peu partout au Québec, à la rencontre de gens qui font bouger les régions, qui font la différence et qui vous donneront envie à vous aussi, de faire partie du mouvement.

Ce balado propose une réflexion autour de la vitalité et de la protection des territoires, en réponse au récent mouvement de réinvestissement des régions. En effet, de l’été 2020 à 2021, la région de Montréal a fait des pertes nettes de 48 300 personnes dans ses échanges migratoires avec les autres régions administratives. La Montérégie, la Capitale-Nationale et Laval ont aussi vu leur bilan migratoire se détériorer, selon l’Institut de la Statistique du Québec.

C’est à partir de cette prémisse que l’on y aborde les notions d’attachement et d’enracinement dans un territoire et de la façon dont notre identité s’en trouve influencée lorsque l’on choisit d’habiter un lieu. On y entend des gens engagés qui façonnent leur région à l’image du monde de demain. Vers plus de liens sociaux, plus de conscience environnementale et plus d’entreprises responsables. Des gens qui donnent confiance en la suite du monde.

Parmi ceux-ci, Colombe St-Pierre et Hugo Latulippe mettent la table sur les grandes questions que l’on se pose en cette ère où la reconnexion entre nous et avec notre environnement est nécessaire et où plusieurs sont en quête de sens.

L’intention derrière la série est de faire la démonstration que nos régions sont debout, audacieuses, belles et fières. Elle est également un appel à prendre part.

Au micro de Marie-Eve Arbour, la fondatrice de Visages régionaux, intervieweuse et animatrice du balado, on entend vingt-quatre témoignages inspirants. Des rencontres qui nous amènent au cœur de sept territoires, d’est en ouest, des Iles-de-la–Madeleine au Pontiac en Outaouais, en passant le Bas-Saint-Laurent, Brome-Missisquoi en Estrie, Portneuf, Antoine-Labelle dans les Laurentides et Avignon en Gaspésie. Toutes des régions qui ont embarqué dans l’aventure, en faisant de ce projet une collaboration unique au Québec en matière de marketing territorial. La deuxième saison est d’ailleurs au stade de préproduction et de nouveaux territoires peuvent manifester leur intérêt à en faire partie.

Une nouvelle plateforme de contenu sur les régions

Parallèlement au lancement du balado, Visages régionaux dévoile une toute nouvelle plateforme de contenu sur les régions. Elle est appelée à évoluer et à être alimentée par la collaboration entre les territoires et Visages régionaux, qui met sa créativité au service des régions. La plateforme vise à devenir une référence pour quiconque s’intéresse à découvrir les régions du Québec.

En effet, Visages régionaux propose maintenant aux territoires de développer, produire et diffuser ce qui se passe en région par le biais de contenus écrits, audios, photos et vidéos.

La plateforme est présentement alimentée de contenus complémentaires au balado avec tous ceux et celles qui ont pris la parole. Cinq autres Séries y sont présentées et d’autres sont actuellement en production. Plein de choses à lire, voir et entendre sur nos régions.

Visages régionaux en bref

QUI

Notre équipe multidisciplinaire se compose de productrices et créatrices de contenu, de designers graphiques et de stratèges en développement régional. Nous prenons aussi plaisir à travailler avec des collaborateur·trice·s d’exception provenant de domaines variés.

QUOI

Nous sommes une agence de marketing territorial et de développement des communautés. Nos principaux clients sont des MRC, des villes et municipalités qui veulent attirer des gens chez eux.

OÙ

Nos bureaux sont situés dans la région du Kamouraska. Toutefois, nos activités ne se limitent pas au Bas-Saint-Laurent. Notre équipe se déplace partout au Québec pour aller à la rencontre des territoires qui font appel à notre expertise.

QUAND

Visages régionaux existe depuis 2011. Marie-Eve Arbour a d’abord créé un projet de contenu pour documenter des parcours et des initiatives inspirantes en région. Elle a ensuite choisi de s’y établir et de fonder l’entreprise qui défend encore à ce jour la même vision.

COMMENT

Notre accompagnement permet de mettre en lumière les particularités régionales par le biais d’un processus d’analyse rigoureux, ainsi que par l’implication de la population et des acteur·trice·s clés du milieu. Nous livrons des projets innovants, concrets et adaptés à la réalité de chaque territoire.

POURQUOI

Nous sommes convaincues que les régions sont un terreau fertile à l’épanouissement personnel et professionnel. Nous sommes également admiratives de la beauté et de la grandeur des territoires ainsi que de la force de caractère des gens qui les habitent.

