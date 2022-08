Le 24 août 2022 René Lévesque aurait eu 100 ans. Le peintre Gabriel Landry se souvient et souhaite à sa façon faire revivre la mémoire de l’homme

Longueuil, Québec – Le 24 août 2022 René Lévesque aurait eu 100 ans et pour l’occasion, le peintre Gabriel Landry souhaite à sa façon faire revivre la mémoire de l’ex-premier ministre du Québec en partageant un portrait qu’il a peint du personnage. Le tableau a pour titre « Rêve inachevé… ».

Retour dans le temps

En novembre 1987, Gabriel Landry faisait partie de ces milliers de québécois qui ont défilé devant la dépouille de René Lévesque, placée en chapelle ardente dans un édifice du Vieux-Montréal. « Sur la route du retour à la maison », dit le peintre, « une seule idée m’habitait, celle de rendre hommage à ma manière au grand disparu. C’est dans cet esprit que je me suis aussitôt mis au chevalet pour réaliser un portrait de René Lévesque, auquel j’ai donné le titre de « Rêve inachevé... ». Dans ce tableau ajoute Gabriel Landry, « le Rêve inachevé… est symbolisé par la fleur de lys stylisée et non complétée. S’ajoutent également au portrait des mains disproportionnées autour desquelles se dessine un cœur. Ces éléments, selon moi, rappellent bien ce geste sincère et combien inusité d’un peuple qui tenait, dans des moments chargés d’émotion, à rendre à ce grand homme un dernier hommage tant mérité. »

Ce portrait de René Lévesque a été remis à plusieurs personnalités, dont Lucien Bouchard, président d’honneur des commérations entourant le 100e anniversaire de René Lévesque

Plusieurs personnalités politiques se sont vues offrir, lors d’occasions spéciales, un exemplaire de ce portrait qui a fait l’objet d’une photolithographie à tirage limité, signée et numérotée par l’artiste. Parmi ces personnalités, notons Jacques Parizeau, Lucien Bouchard et Pauline Marois, tous trois ancien.e.s premier.e.s ministres du Québec. L’ex-président de la France, Jacques Chirac, alors qu’il était maire de Paris, s’est également vu remettre un exemplaire de ce portrait de René Lévesque.

Chemin faisant et par concours de circonstances, souligne Gabriel Landry, « il m’a été aussi donné d’établir des liens personnels avec Fernand Lévesque, le frère de René Lévesque et de faire la connaissance de leur soeur Alice Lévesque Amyot. C’est dans ce même courant qu’avait lieu, le 24 août 1991, le lancement d’une exposition de photos la plupart inédites de René Lévesque. Le tableau « Rêve inachevé... » faisait alors partie de cette exposition qui se tenait au « Bistro Le Québécois » à Saint-Hubert ».

À noter que l’oeuvre a aussi fait l’objet d’une exposition lors du COLLOQUE SUR RENÉ LÉVESQUE qui se tenait à l’UQAM (Université du Québec à Montréal), en 1991. Enfin, parmi diverses anecdotes entourant ce portrait de René Lévesque, Gabriel Landry aime bien se rappeler, entre autres, ce dîner en tête à tête avec Corrine Côté Lévesque au cours duquel il lui remettait personnellement un exemplaire du portrait de son conjoint disparu. Cette rencontre avait lieu en toute discrétion dans un restaurant du Vieux Montréal. C’était le 30 août 1988.

