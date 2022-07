Lettre ouverte à Radio-Canada et au CRTC. En tant que personne à la peau noire, je ne suis pas offensée par le mot « nègre ».

Aujourd’hui, je vous écris à titre de personne à la peau noire qui n’est pas offensée par le mot « nègre ». J’aurais souhaité pouvoir porter plainte contre notre diffuseur public pour atteinte à ma dignité et insulte à mon intelligence. Je suis exaspérée d’être perçue comme un être trop fragile pour comprendre que tout mot peut être dit lorsque le contexte est pris en considération. Ainsi, comme je n’éprouve aucun malaise face au titre du livre phare de Pierre Vallières, Nègres blancs d’Amérique, je demande des excuses à Radio-Canada qui semble douter de ma capacité en tant que personne noire à faire la part des choses entre une insulte et un propos contextualisé.

Contrairement à une certaine frange militante à l’épiderme sensible, je n’ai pas du tout été étonnée de la lettre signée par les têtes d’affiche de Radio-Canada en réaction à la décision du CRTC sur l’utilisation du mot « nègre ». Si j’avais été au service de notre diffuseur public, j’aurais apposé ma signature au bas de cette lettre sans la moindre hésitation. Car je suis à même de comprendre que le contexte de l’émission radiophonique dont il est question dans ce dossier justifiait l’usage de ce mot. Ainsi, je suis humiliée que Radio-Canada me dépouille de ma capacité de jugement et de nuance en offrant des excuses à un plaignant qui a ressenti une souffrance très vive en entendant ce mot à la radio. Je comprends la détresse de ce dernier, mais je ne veux en aucun cas y être associée. De plus, de quel droit s’arroge-t-il l’autorité de parler au nom de TOUS les « Noirs », dont moi-même?

Je suis également profondément déçue que Radio-Canada cautionne par le fait même une idéologie toxique nuisant au vivre-ensemble. J’estime que notre diffuseur public se place ainsi du mauvais côté de l’histoire, car même s’il conteste la décision du CRTC, il admet ses torts en présentant des excuses. Tout citoyen de bonne foi comprend que certains mots sont chargés d’histoire et s’engage naturellement à ne les utiliser qu’avec parcimonie. Nous n’avons pas besoin d’organismes comme le CRTC pour nous rappeler ce qu’est le bon sens.

J’invite d’ailleurs Radio-Canada à adopter ma vision des choses, qui est nettement plus salutaire pour le bien commun.

Je réclame aujourd’hui le plein droit d’être offensée et de répondre dans un débat sain et libre; et non pas en bâillonnant la liberté de parole. Je n’ai pas été élevée dans la ouate, et je suis en mesure de faire face à des situations parfois déplaisantes, voire extrêmement désagréables, sans m’effondrer. Je suis forte, fière et je marche la tête haute vers l’avenir. Je ne veux pas d’une société qui me considère comme un être si sensible que je serais incapable de faire face à l’adversité. Car rien n’est plus faux. Je suis une citoyenne ordinaire et je réclame le droit d’être considérée comme telle.

Je veux également d’une société qui ne sera pas divisée en « Noir » et « Blanc ». Nous valons tous mieux que ça. Je valorise une identité collective plutôt qu’une identité basée sur la race. En 2022, il est tout à fait légitime d’aspirer à vivre dans une société unie malgré nos différences d’origine, d’opinion ou de couleur de peau. J’aimerais que Radio-Canada en tienne compte dans ses nombreuses interventions. À titre de diffuseur public, vous vous devez d’utiliser votre jugement plutôt que de courber l’échine face à une minorité très – trop – bruyante.

En présentant vos excuses à UN plaignant, vous avez fait du tort à un nombre CONSIDÉRABLE de citoyens, y compris certains qui sont issus des « communautés noires ». Car s’il faut le rappeler une fois de plus, nous sommes avant tout des individus libres de penser. J’aimerais donc réclamer à mon tour des excuses à Radio-Canada. Est-ce que la société d’État tiendra compte de ma réaction ?

Murielle Chatelier, le 15 juillet 2022